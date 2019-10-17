Haliliye’de fidanlar toprakla buluşuyor

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde ağaçları toprakla buluşturuyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan parklara çim ekiminin yanında ağaçlandırma çalışmalarını devam ediyor. Sonbahar ayları itibariyle ağaç dikimine başlayan ekipler, bu kapsamda Şair Nabi Mahallesi'nde bulunan Vehbi Erdem Parkında ağaç dikimi ve oyun grubu çalışmalarını yürütüyor.

Şair Nabi Mahallesi'nde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek, "Haliliye Belediyesi mahallemizde bulunan Vehbi Erdem Parkında ağaçlandırma ve oyun grubu çalışması yapıyor. Bu çalışmalar için başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahallelerindeki parklarda ağaçlandırma çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA