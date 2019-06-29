Haliliye’de fırınlara sıkı denetim yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın vatandaşların "hijyen ve refahını yükseltme" adına verdiği talimat doğrultusunda zabıta ekipleri, fırınlarında yürüttüğü hijyen, gramaj, ruhsat ve baca denetimi çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ziyaretinde oda başkanları ile bir araya gelen Başkan Mehmet Canpolat, burada başkanlar ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Esnafımız ve odalarımızın sorunlarını dinledik. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde el ele vererek Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlarımızın refah ve hijyen seviyesini yükselmesi adına kanunun izin verdiği yetki çerçevesinden faaliyetlerimize devam edeceğiz. Biz biriz beraberiz ve beraberiz. Tüm oda başkanları ile birlikte Haliliye'nin daha iyi yerlere gelmesi adına hep birlikte sahada canla başla gece gündüz mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canpolat'ın açıklamalarının ardından Haliliye Belediyesi Zabıta Ekipleri, mevcut denetimleri sıklaştırarak ilçe genelindeki ekmek fırınlarında hijyen, gramaj, ruhsat ve baca denetimi yaptı. Fırınlarda en ince ayrıntısına kadar denetimler gerçekleştiren ekipler, olumsuzlar ile ilgili de tutanak tuttu. Eksikliklerin tamamlanması için işyerlerine süre veren zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmesi için denetimlerini yenileyeceklerini ifade etti. Mevcut denetimlerin yanında, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Hattına gelen şikayetlerin giderilmesi için de denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin her geçen gün artarak devam edeceği" belirtildi.

Kaynak: İHA