Haliliye’de gençler ücretsiz yüzme öğreniyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde açılan yüzme kursları ile gençler eğitmenler eşliğinde ücretsiz yüzme öğreniyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan yüzme kurslarına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Recap Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde bulunan 2 adet yarı olimpik havuzda profesyonel eğitmenler tarafından ücretsiz yüzme kursu veriliyor. Haliliyeli gençler, 24 farklı branşta verilen kurslardan en çok yüzme kursuna ilgi gösteriyor. Eğitim öğretimin sona erdiği yaz aylarında gençler havuzlarda hem serinliyor hem de spor yapma imkanı buluyor.

Tüm güvenlik önlemlerinin alındığı havuzlarda yüzme seanslarının sona ermesinin ardından düzenli olarak bakımlar da yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan kurslara yaklaşık bin üç yüz genç katılıyor.

Düzenli olarak Haliliye Belediyesi'nin açtığı kurslara geldiklerini ifade eden gençler, "Burada hocalarımız bizlere yüzme öğretiyor. Sürekli olarak hocamız yanımızda ve bizle ilgileniyor. Başkanımız Mehmet Canpolat'a bizlerle ilgilendiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı..

Kaynak: İHA