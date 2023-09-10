Haliliye’de kilitli beton parke yerleştirme çalışmaları tam not alıyor

Haliliye'de üstyapı hizmetleriyle mahallelerin çehresini değiştiren Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmetçik Kırsal Mahallesinde yürüttüğü kilitli beton parke yerleştirme çalışmalarıyla yolları konforlu hale getiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki sıcak asfalt, kilitli beton parke yerleştirme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını periyodik olarak yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdüren ekipler, Mehmetçik Kırsal Mahallesinde tamamladığı kilitli beton parke yerleştirme çalışmalarıyla mevcut yollardaki konforu her geçen gün artırıyor. Fen İşleri ekiplerinin özverili çalışmasıyla kilitli beton parke yerleştirme çalışmalarıyla hizmete sunulan yeni yollar, mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Yenilenen yollar ile ulaşımın rahatladığını ifade eden mahalle sakinleri, hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve kısa sürede yolları tamamlayan ekiplere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'nün merkez ve kırsal mahallerde yürüttüğü yol çalışmalarının ise ihtiyaca yönelik olarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)