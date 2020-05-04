Haliliye’de maske üretimi ve dağıtımı sürüyor

Haliliye Belediyesi Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında başlattığı maske üretimine ara vermeden devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgının Türkiye'de görülmesi ile birlikte tedbirler almaya başladı. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgından korunmada önemli bir paya sahip olan maske üretimine geçti. Belediye kendi bünyesinde açtığı maske üretim tesisi ile ilçe halkına maske dağıtımını sürdürmeye devam ediyor.

Öncelikli hedefi 1 milyon maske üretimini gerçekleştirmek olan Haliliye Belediyesi, günlük 12 bin 500 maske üretip vatandaşa dağıtmayı sürdürüyor. Kentin en işlek noktalarından olan Eminiyet Caddesi, Rabia Meydanı ve Şehitlik Kavşağında açtığı stantlarda vatandaşlara maske dağıtmaya devam Belediye, dağıtımı stantlarla da sınırlı bırakmıyor. Ekipler üretilen maskeleri mahalle mahalle hane halkına dağıtmayı da sürdürüyor.

Kaynak: İHA