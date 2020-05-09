Haliliye’de muhtaç ailelere gıda desteği

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda paketlerini evlerine teslim etmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal yardım tesisi her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelere gıda dağıtımına devam ediyor. Ekipler, son olarak merkezde Sancaktar, Bağlarbaşı, Devteşti, Ahmet Erseven, Kamberiye, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Yenişehir'de kırsalda ise Dikme, Dalbaşı, Kaynaklı, Terzi, Konak, Boncuk ve Güvenli mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini teslim etti.

Yapılan hizmetler vatandaşların takdirini toplamaya da devam ediyor. Yenişehir Mahalle Muhtarı Ramazan Sağır, "Haliliye Belediyesi gıda yardımlarına geceli gündüzlü devam ediyor. Gecenin bu saatinde de ekipler gıda yardımlarını dağıtıyor. Bu hizmetlerinden dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve tüm ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA