Haliliye’de park ve bahçelerde gece denetimi

Başkan Mehmet Canpolat, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Yardımcısı Emin Aslan ile birlikte ilk olarak Ali Şelli Parkına geçen Başkan Canpolat, burada yürütülen yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Canpolat, buradaki incelemelerinin ardından Ahmet Yesevi Mahallesindeki Üzüm Parkına geçti. Yürütülen çiçek dikimi ve çevre düzenleme çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat, daha sonra Karşıyaka Mahallesindeki Fıstık Parkına geçti. Fıstık Parkında da, tamamlanan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Canpolat'ın son durağı ise Ulubağ kırsal Mahallesinde yapımı devam eden park oldu. Park yapım çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması talimatını verdi.

"EKİPLERİMİZİN SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Başkan Mehmet Canpolat, parklarda yaptığı incelemelere ilişkin açıklamasında, "İftar sonrası da ekiplerimiz sahada durmadan çalışıyorlar. Bir taraftan fen işlerine bağlı ekiplerimiz şu an sahada gerek parkelerle ilgili onarım yeni yol açma çalışmaları olsun, asfalta hazırlıklar olsun, yamalar olsun, kaldırımlar olsun bir taraftan çalışıyorlar bu akşam hep birlikte onları ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde denetledik. Diğer taraftan temizlik işleri müdürlüğümüz yedi yirmi dört günün her saati sahadalar onlar bir taraftan şehri temizlemeye sokakları, caddeleri yıkamaya devam ediyorlar. Bir taraftan da park ve bahçelerle ilgili bugün Ahmet Yesevi, Karşıyaka ve Ulubağ olsun çeşitli noktalardaki Ali Şelli parkındaki çalışmaları denetledik. Haliliye Belediyesi olarak Ramazan Ayında da hiç durmadık. Ekipleri ikiye bölerekten gündüz ekibi ve gece ekibi şeklinde tam kadro olarak sahada hummalı bir şekilde çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı