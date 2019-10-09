Haliliye’de parklara çim ekimi yapılıyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarının yanı sıra, yeni açılan parkların kaldırım ve çim ekim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parkların bakım ve onarımı ve mevsimsel şartlara göre yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Sırrın Mahallesi'nde yeni açılan parklarda kaldırım yapma çalışması yürütürken, Karşıyaka Mahallesi'nde de park alanlarına çim ekme işlemini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler ilçe genelindeki diğer park ve bahçelerde de, ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: İHA