Haliliye’de salgınla mücadele devam ediyor

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi ile birlikte başlattığı korunma tedbirlerini aralıksız sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tür korona virüs (COVID-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Belediyenin her biriminde tedbir çerçevesinde faaliyetler yürütülürken, temizlik ve dezenfektasyon ekipleri ise Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan hizmetler takdir toplamamaya devam ederken, Ahmet Yesevi mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimleri seferberlik ruhu ile çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA