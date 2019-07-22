Haliliye’de ücretsiz tercih danışmanlığı

Haliliye Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak öğrencilere Haliliye ilçesinde iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunacak.

23 Temmuz tarihin de başlayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinde gençlerin daha doğru tercih yapmaları adına Haliliye Belediyesi Haliliye ilçesinde iki farklı noktada ücretsiz tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki rehber hocaları ile Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü "Haliliye Belediyesi Tercih Merkezleri" gençleri bekliyor. Tercih merkezleri Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinde bulunmaktadır. Tercih merkezlerimiz 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. 23 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercihler 29 Temmuzda son bulacak.

Kaynak: İHA