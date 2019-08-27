Haliliye’de yol yapım çalışması devam ediyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Belediye başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarına hummalı şekilde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez mahallerden İmam Bakır Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarında sona geliniyor.

Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar halkın takdirini toplarken, yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, "Başta Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerimiz sunuyoruz. Yapılmadık bir sokağımız kalmıştı. O sokağın alt yapı çalışması bitti. Kum serimi ve tesviye çalışması yapıldı. En yakın zamanda kilit taşı yapılacak. Bu çalışmalar bizi memnun etmiştir. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Fen İşlerinde çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA