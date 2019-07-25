Haliliye’de zabıta ekipleri kaldırımları denetledi

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnaf ile ilgili denetimlerini arttırdı.

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri kaldırım işgali ve seyyar satıcıların önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Vatandaşların kaldırımları rahat kullanması ve görüntü kirliliği önüne geçmek adına zabıta ekipleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ana binası arkasında bulunan Çavşak Sokakta kaldırım işgali yapan esnafı uyararak yasal işlem başlattı.

Esnafların kaldırımı işgal etmemesi için denetimleri sıklaştırdıklarını belirten ekipler, kaldırımları işgal eden seyyar satıcılara da yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA