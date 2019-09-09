Haliliyeli öğrenciler Göbeklitepe’yi gezdi

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programına katılan öğrenciler yaz tatilinin son günlerinin keyfini doyasıya çıkardı.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz kursları etkinlikleri kapsamında gerçekleşen okuma yarışmasına katılan öğrencilere gezi programı hazırlandı. Okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaçlı kültür ve sosyal işler müdürlüğünün 7 - 14 yaş arası öğrencilere yönelik yapılan "Oku-Yüz" ödüllü kitap okuma yarışmasına katılan öğrenciler Göbeklitepe ve müze gezisi ile ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin de aralarında bulunduğu bütün katılımcı öğrenciler Göbeklitepe gezisinde keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler gözetmenler eşliğinde Göbeklitepe ören alanının gezdikten sonra burada öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Yoğun bir katılımın olduğu gezi programının Göbeklitepe sonrası ikinci durağı ise Şanlıurfa Müzesi oldu. Öğrenciler müzede tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu. Yarışma ödülleri kapsamında düzenlenen tarihi ve kültürel gezinin yanı sıra öğrenciler bir sonra ki gün ise yüzme seansı ile yaz ayının son günlerinde serinlemenin tadını doyasıya çıkardı.

Gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrenciler düzenlenen etkinliklerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA