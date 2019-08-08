Haliliye’nin geleceği ortak akıl ile belirleniyor

Haliliye Belediyesi, 5 yıllık faaliyetlerini belirleyeceği stratejik plan öncesi anket çalışması başlattı. Başlatılan anket çalışmasında, vatandaşların Haliliye ilçesinde görmek istedikleri çalışmalar soruldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın, "İlçemizin geleceğine hep birlikte yön verelim" sloganıyla başlattığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda stratejik plan birimi tarafından belirlenecek olan beş yıllık çalışma planı öncesi anket çalışması başlatıldı. Vatandaşların talepleri belirtilmesi amacıyla Haliliye ilçesi sınırları içerisinde birçok farklı noktasında kurulan stantlarda anket çalışması başlatıldı. Başlatılan anket çalışmasında vatandaşlara ilçede görmek istedikleri çalışmalar ve eksik gördükleri noktalar soruldu. Şair Nabi Kültür Merkezi önü, Emniyet Caddesi, bankalar yanı, Atatürk Bulvarı, Ali Şelli Parkı yanı ve Devteşti Mahallesi olmak üzere kurulan stantlar ile vatandaşların ankete katılımı sağlanıyor.

Haliliye Belediyesinin düzenlediği bu anket ile insanlara ve Haliliye ilçesine önem verdiğini gösterdiğini belirten vatandaş Ömer Miroğlu, "Böylesi çalışmalar yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Haliliye için böylesi çalışmaların yapılması son derece güzel. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Ahmet Sevdiren ise, "Bu yapılan ankete bende katıldım. Böylesi çalışmaların yapılması son derece önemli. Diğer belediyelerinde bu gibi çalışmaların yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Toplamda Haliliye ilçesinde 6 farklı noktada stant kurduklarını ifade eden Haliliye Stratejik Plan birimi ekipleri, "Vatandaşlarımızın bizlere rahat ulaşması için birçok noktada stant kurduk. Vatandaşlarımızın bu noktalara gelip ankette katılabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA