Halim Meddour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halim Meddour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halim Meddour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halim Meddour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halim Meddour 11 Şubat 1997 tarihinde Hayange şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halim Meddour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CABINET OLYMPI.NET yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Halim Meddour'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Halim Meddour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halim Meddour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halim Meddour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halim Meddour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metz U17

1 Temmuz 2014 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2017 yılında Amnéville

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Eylül 2020 yılında ES Sétif

7 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2021 yılında US Hostert

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında US Hostert

Halim Meddour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halim Meddour şuan US Hostert takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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