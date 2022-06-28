Halim Selim ne demek, TDK'ya göre Halim Selim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halim selim ne demek? Halim selim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi halim selim kelimesi. Peki halim selim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre halim selim nedir, halim selim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HALİM SELİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halim selim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre halim selim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yumuşak huylu ve doğru (kimse)



HALİM SELİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Halim selim, efendi hâli en hırçın kişilerin bile kendisiyle konuşurken seslerini ılıklaştırmalarını sağlardı.

