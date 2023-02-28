Halimo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halimo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halimo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halimo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halimo 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mahmoud Abdelhalim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halimo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halimo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Halimo'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halimo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halimo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halimo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halimo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Mostakbal

18 Temmuz 2019 yılında Smouha

Halimo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halimo şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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