Halis Aygün duyurdu! KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri başladı

Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri bugün başladı. ÖSYM Başkanlığı tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuru yapacağı ilana ön lisans ve lisans düzeylerinde de tercih yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 - 07 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

FAHRETTİ KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını duyurmuştu.

Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADROLAR LİSTESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımını hangi bölümlere yapılacağı tartışılmaya başlandı. Bu konuya dair henüz bilgi gelmese de, önceki sağlık personeli alımlarında branş dağılımı dikkat çekmişti. Son alımlarda en çok ihtiyaç hemşire kadrosu olarak belirlenmişti. 12 bin personel alımı branş dağılımında da öncelik olarak en çok alımın yine hemşire kadrosunda olması bekleniyor.

*En son yapılan 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;

Biyolog 5 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),

Diyetisyen 160 (Lisans),



Ebe 1600 (Lisans),

Fizyoterapist 200 (Lisans),

Hemşire 9373 (Lisans),

Hemşire 1627 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),

Odyolog 20 (Lisans),

Perfüzyonist 43 (Lisans),

Psikolog 125 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),



Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),

Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans),

3027 (Ortaöğretim),

Genel Toplam (18000).