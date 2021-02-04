2018 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? Halis Aygün evli mi? İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün eğitimi ve kariyeri...

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da dünyaya gelen Prof. Dr. Halis Aygün, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamlayan. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı.

HALİS AYGÜN'ÜN KARİYERİ

1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

2006'da profesör unvanını alan Aygün, son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu.

Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.

Aygün'ün uluslararası hakemli dergilerde matematik alanında 51 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunduğu 55 bildirisi bulunuyor.

Prof. Dr. Aygün'ün matematik alanında yaptığı yayınlarına "Web of Science"ta 200'den fazla, "Google Scholar"da 800'den fazla atıfta bulunuluyor.

Öte yandan Aygün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulunda üniversitelerin kurumsal değerlendirmesinde takım başkanlığı ve değerlendirici olarak da görev aldı.

HALİS AYGÜN EVLİ Mİ?

Halis Aygün, Gül Aygün ile evlidir.

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