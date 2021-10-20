TFF'nin üst klasman hakemlerinden biri olan Halis Özkahya, yönettiği maçların ardından biyografisi merak edilen hakemlerden biri oldu. Deneyimli hakemin bilgilerini öğrenmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Halis Özkahya kimdir, nereli, kaç yaşında? Halis Özkahya hangi takımı tutuyor? Sorularına cevap aramaya başladı. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik. İşte o cevaplar...

HALİS ÖZKAHYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Halis Özkahya 30 Mayıs 1980 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Üniversiteyi de Kütahya'da okuyan ve Beden Eğitimi Öğretmenliği'ni bitiren ve öğretmenlik yapmaya başlayan Halis Özkahya'nın tayini Kocaeli'ne çıktı. Halen beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaya devam eden Özkahya'nın ailesi Kütahya'da yaşamaktadır. 11 yaşından 16 yaşına kadar Kütahya'nın Yeşilay Spor Kulübü'nde futbol oynayan Özkahya'nın dizlerinde meydana gelen bir problem üzerine futbol oynaması doktorlar tarafından yasaklandı. Hızlı büyümeden kaynaklanan diz kapağı problemi nedeniyle futbolu bırakıp bir süre basketbol oynayan Özkahya, futbol hakemliğinden sonra basketbolu bıraktı.

B Klasmanı'nda 1, A Klasmanı'nda 3 yıl kaldıktan sonra 2007-2008 sezonunun başında Süper Lig'e yükselen Özkahya, 2011-2012 sezonda 17 karşılaşmada görev aldı. Ayrıca Özkahya, kariyerinde ilk derbi maçına Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaştığı 2011-2012 sezonu Süper final maçında çıktı. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandığı bu karşılaşmada Özkahya, Fenerbahçe'den; Selçuk Şahin, Volkan Demirel ,Özer Hurmacı ve Cristian Baroni Beşiktaş'tan ise Rüştü Reçber, Egemen Korkmaz, Edu, İbrahim Toraman, Fabian Ernst, Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert ve Veli Kavlak'a sarı kart göstermiş ve uzun süre tartışma konusu olmuştur.

HALİS ÖZKAHYA HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Süper Lig'in en çok konuşulan hakemlerinden biri olan Halis Özkahya, futbolseverlerin de merak ettiği hakemlerin başında geliyor. Hangi takımı desteklediği merak edilen Özkahya'nın tuttuğu takım net olarak bilinmese de sosyal medyada konuşulana göre deneyimli hakemin Fenerbahçe'yi tuttuğu iddia ediliyor.