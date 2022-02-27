Halisüddem ne demek, TDK'ya göre Halisüddem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halisüddem ne demek? Halisüddem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi halisüddem kelimesi. Peki halisüddem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre halisüddem nedir, halisüddem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HALİSÜDDEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halisüddem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Halisüddem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre halisüddem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Katışıksız, safkan

