Halit Ergenç tepkilerin ardından özür diledi!

Halit Ergenç geçtiğimiz günlerde sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile hakkında dava açılan ve kamuoyunda büyük yankılar uyandıran Ozan Güven ile ilgili olarak ilk defa konuşmuştu. Ergenç'in konuşmasında; "Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmasının ardından büyük tepki çekti.

Gelen tepkilere dayanamayan Halit Ergenç sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak özür diledi.

İşte Halit Ergenç’in o açıklaması;

Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum, hak veriyorum ve özür diliyorum.