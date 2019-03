Halit Ergenç'in yeni imajı nasıl? Halit Ergenç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Ergenç, Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı yeni filmi “İlk Adım 1919”la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Henüz filmin çekimlerine başlamadık. Başrolü kiminle paylaşacağım hakkında da henüz bir bilgim yok. İlerleyen zamanlarda her şey netleşir, o zaman tekrar konuşuruz.”

UZUN ZAMAN SONRA İLK KEZ SAKALSIZ

Halit Ergenç, uzun bir süre sonra sakalsız haliyle görüntülendi.

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 1970 doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Zerda ve Aliye dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Ergenç, izlenme rekorları kıran 1001 Gece dizisinde, iş adamı Onur Aksal rolüyle televizyon ekranlarında oldu. 2011 yılından beri Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandırdı.

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzisyen ve oyuncu olan babası Mehmet Sait Ergenç'in ikinci evliliğinden olan oğluydu ve aile içindeki huzursuzluklarla büyüdü. Anne ve babası ilkokula girdiği sene ayrıldı. Babası daha sonra yeniden evlenen Ergenç, annesi Yüceışık'a daha yakındı.

Beşiktaş Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1989’da İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Bölümü'ne girdi. Burada geçirdiği bir senenin ardından müziğe yönelen Ergenç, gizlice girdiği konservatuar sınavıyla Mimar Sinan Üniversitesi, Opera Bölümü’nü kazandı. Daha sonra Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü’nün açılmasıyla buraya geçiş yapan Ergenç, okuduğu yıllarda bilgisayar operatörlüğü ve pazarlamacılık gibi işlerde çalıştı. Para kazanmak için paspas da sattı, karaborsa bilet de. Pencerelere güvenlik ve güneş filmi de yaptı, İstanbul Festivali’nde nota çevirmenliği de, yer göstericilik de... Tekstil fuarında robot kılığında robot dansı da yaptı.

Lise döneminde şarkı söylemeye başlayan ve okul orkestrasında solist olan Ergenç, 3 yıl boyunca Ajda Pekkan ve Leman Sam’a vokalistlik yaptı. Aynı dönemde dans öğretmenliği de yaptı ve Ajda Pekkan’ın konserlerinde dansçı olarak yer aldı.

1996’da Dormen Tiyatrosu’nda oynamaya başladı. Kral ve Ben adlı müzikalde başrol oynayan Ergenç yine 1996’da Karamelek dizisinde ‘Kürşat’ rolüyle dizi oyunculuğuna adım attı. Müzikal, opera ve bale alanında Kiss Me Kate, Tatlı Charity, Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion 2000, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Şarkılar Susarsa gibi çalışmalarda yer aldı. Köşe Kapmaca (1996) ve Böyle mi Olacaktı’da (1997) oynadıktan sonra 2000’de gittiği New York'ta, The Adventures of ZAK adlı müzikalde oynadı.

Hiç Yoktan Aşk (Erdal rolünde-2000), Ölümün El Yazısı (2000) adlı filmlerde ve Dedem, Gofret ve Ben (Vedat rolünde-2001) adlı dizide oynadıktan sonra, Ece Uslu’nun başrolünde olduğu Zerda’da Devran isimli karakteri canlandırdı.

Bugün Git Yarın Gel, Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol gibi tiyatro oyunlarında yer alan Ergenç, 2004’de Aliye dizisinde Sinan rolünde ekranlara geldi. Daha önce Karamelek’te rol arkadaşı olan Sanem Çelik’le ve Nejat İşler’le birlikte oynayan Ergenç, bir süre boyunca da Büyük Teklif adlı bir yarışma programını sundu.

2005’de Babam ve Oğlum filminde yer alan Ergenç, 2006 yılında The Net 2.0 (Ivanakov rolünde), Tramvay (Nezih rolünde) ve İlk Aşk olmak üzere 3 filmde rol aldı. İzleyicinin büyük ilgisini çeken 1001 Gece adlı dizide iş adamı Onur Aksal’ı canlandırmaya başlayan Ergenç, dizide Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci ile başrolleri paylaştı.

Marlon Brando'nun "Bir aktörün başına gelebilecek en kötü şey, kendi hakkında yaratılan efsaneye inanmasıdır" sözünü beğenen Ergenç, Benim onlara adım atmamı beklemeden, insanlar bana adım atıyorlar artık diyor ve şöhretin 'sıradan' insanlarla hiç yüz yüze gelmemek anlamına geldiği bir piyasada, insanlarla konuşabildiği için ünlü olmayı seviyor.

Halit Ergenç, çok bağlı olduğu ve sevdiği özürlü kız kardeşinden öğrendikleriyle bir özürlüyü canlandırmayı düşünüyor ve kendi senaryosunu yazmak istiyor. Halit Ergenç askerliğini Kütahya’da Bedelli olarak yapmıştır.

2011 yılı başı itibariyle Show TV ve Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Osmanlı Devleti’nin en parlak devrinin padişahı Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Halit Ergenç, 2007 yılında Gizem Soysaldı ile evlendi. 2008 yılında boşandı. 7 Ağustos 2009 tarihinde oyuncu Bergüzar Gökçe Korel ile evlendi. Ali adında bir oğlu var.