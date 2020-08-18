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  3. Halit Ergenç'ten Ozan Güven açıklaması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''

Halit Ergenç'ten Ozan Güven açıklaması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarından dolayı 13 yıl hapsi istenen ve başrol oynadığı diziden çıkartılan Ozan Güven için Halit Ergenç'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Ergenç, ''Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır'' sözleri ile duyanları hayrete düşürdü.

Bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularına yanıt veren Halit Ergenç, arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ergenç'in ''Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır'' sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. 

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18 Ağustos 2020 Salı 09:21
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