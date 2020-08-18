Halit Ergenç'ten Ozan Güven açıklaması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarından dolayı 13 yıl hapsi istenen ve başrol oynadığı diziden çıkartılan Ozan Güven için Halit Ergenç'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Ergenç, ''Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır'' sözleri ile duyanları hayrete düşürdü.