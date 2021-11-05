Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi

Sakaryaspor'un eski başkanlarından biri olan Halit Evin'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi gören Sakaryaspor eski başkanı, iş adamı Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte, Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi...

HALİT EVİN KİMDİR?

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan Halit Evin 66 yaşındaydı. Hayır sever iş adamı Halit Evin, yaklaşık iki kaftadır koronavirüs sebebiyle İstanbul'da özel hastanede tedavi altındaydı. Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı.

HALİT EVİN NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilerek uyutuldu.

Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin'in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.