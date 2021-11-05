Ispavli ne demek, TDK'ya göre Ispavli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan çarpıcı açıklama! 2022'de uzaya gönderilecek İlk Türk astronot bir bilim insanı olacak!Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 5 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Ticaret Bakanlığı personel alımı tercihleri ve kılavuzuCumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesinin açılış töreninde konuştu! CHP ve İYİ Parti'ye seslendi: Ne oldu size? Hani siz teröre karşıydınız?Yaprak Dökümü'nü Hayriye'si Güven Hokna, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı eleştirirken acımadı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı paylaştı! Erdoğan sahaya indi, gençlerle basket oynadıAkar Amber ne demek, TDK'ya göre Akar Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi

Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi

Sakaryaspor’un eski başkanlarından, iş adamı olan Halit Evin hayatını kaybetti. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Evin'in, hayatını kaybetmesiyle kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi. Detaylar haberimizde...

Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi

Sakaryaspor'un eski başkanlarından biri olan Halit Evin'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi gören Sakaryaspor eski başkanı, iş adamı Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte, Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi...

HALİT EVİN KİMDİR?

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan  Halit Evin 66 yaşındaydı. Hayır sever iş adamı Halit Evin, yaklaşık iki kaftadır koronavirüs sebebiyle İstanbul'da özel hastanede tedavi altındaydı. Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı.

Halit Evin kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Sakaryaspor eski başkanı Halit Evin Biyografisi

HALİT EVİN NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilerek uyutuldu.

Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin'in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT