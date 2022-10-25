Halit Kıvanç'tan sevenlerini kahreden haber! Duayen gazeteci ve spiker, 97 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Halit Kıvanç'tan sevenlerini kahreden haber! Duayen gazeteci ve spiker, 97 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç hayatını kaybetti. 97 yaşında yaşamını yitiren Kıvanç'ın acı haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

Halit Kıvanç'tan sevenlerini kahreden haber! Duayen gazeteci ve spiker, 97 yaşında hayatını kaybetti!

"HALİT KIVANÇ'I KAYBETTİK"

Kıvanç'ın vefat haberini duyuran oğlu Halit Kıvanç Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek."

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