Halit Kıvanç'tan sevenlerini kahreden haber! Duayen gazeteci ve spiker, 97 yaşında hayatını kaybetti!

Ünlü sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç hayatını kaybetti. 97 yaşında yaşamını yitiren Kıvanç'ın acı haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.
"HALİT KIVANÇ'I KAYBETTİK"
Kıvanç'ın vefat haberini duyuran oğlu Halit Kıvanç Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek."
Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.— ümit kıvanç (@umit_k) October 25, 2022