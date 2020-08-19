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Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü?

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın ölüm haberinin ardından vatandaşlar, internetten Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü? sorularıyla bilgi almaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde yer verdik.

Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü?

Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü? soruları şu sıralar çok aratılanlar listesine girdi. Bizde bu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte o ayrıntılar...

HALİT OFLAZ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Halit Oflaz, 1974 Çumra doğumludur. Konya Karatay Lisesi'nden sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı.

Halit Oflaz kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Halit Oflaz neden öldü?

HALİT OFLAZ HANGİ PARTİDEN?

2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunan Oflaz, evli ve dört çocuk babasıdır.Halit Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Konya Çumra Belediye Başkanı oldu.

HALİT OFLAZ NEDEN ÖLDÜ?

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde koronavirüs tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okan Gül
Video Editörü


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