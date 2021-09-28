Halita ne demek, TDK'ya göre Halita kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halita ne demek? Halita TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi halita kelimesi. Peki halita ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre halita nedir, halita kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Halita kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Halita kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HALİTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halita kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Halita kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre halita kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alaşım

- Birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün



HALİTA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dede tecrübe neticesiyle her insanın zıt şeylerden yoğrulmuş bir halita olduğunu biliyordu.

