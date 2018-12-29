Halitpaşa Caddesinde aydınlatma çalışmalarına başlandı

Erzincan'da yaklaşık 4.5 milyonluk bütçeyi aydınlatma çalışmalarına ayıran Erzincan Belediyesi, Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 13 Şubat Caddesi, Ordu Caddesi'nin aydınlatma çalışmalarını bitirdikten sonra şimdide Halitpaşa Caddesi aydınlatma çalışmalara başladı. Yeni aydınlatma ekipmanlarıyla daha şık ve modern bir görünüm alan Erzincan kent merkezi Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Bugün alt yapı ve üst yapıda neredeyse eksiksiz bir şehir haline gelen Erzincan'ın en büyük sorunlarından biri olan kötü yollar sır olup giderken bu denli çalışmalarda yapılınca hem vatandaş hem de il dışından gelen misafirler baştan aşağı değişen bir şehirle karşılaşıyorlar.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 13 Şubat Caddesi ve Ordu caddesinde aydınlatma çalışmalarını bitirdik. Bugünde Halitpaşa caddesinde çalışmalara başladık. Yaklaşık 5 gün sürmesi planlanan burada ki çalışmalarımızın akabinde Fevzipaşa Caddesinde de aydınlatma çalışmalarımıza başlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yepyeni bir Erzincan için ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA