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  3. Halıya sarılı olarak bulundu! Tam tamına 29 kilo

Halıya sarılı olarak bulundu! Tam tamına 29 kilo

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde halı içerisine gizlenmiş 29 kilo esrar ele geçirildi. Olay anı kameralara yansırken gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklanıp cezaevine gönderilirken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de bir minibüsü durduran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dedektör köpeği Pars sayesinde halının içine sarılmış 9 paket halinde toplamda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olay anı ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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01 Eylül 2020 Salı 11:50
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