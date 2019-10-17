Halk anlattı, Başkan not aldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, halkçı belediyecilik anlayışını, yönetimi devraldığından bu yana sürdürüyor. Başkan Demir bu defa "Halk Günü" toplantısı başlattı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir "Bu şehrin asıl sahiplerini dinleyeceğiz" sloganıyla Halk Günü toplantılarının startını verdi. İlki bugün gerçekleşen toplantıda vatandaşlar sordu, Başkan Demir yanıtladı.

Toplantıda özellikle işsizlik ve imar konusu sıkça gündeme geldi. Başkan yeni istihdam alanlarının açılacağının müjdesini verirken bunun için halkından zaman istedi, sabırlı olun dedi.

Başkan Demir: "Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, sizleri dinlemeye çalışıyoruz. Amacımız, sorunları birinci ağızdan dinlemek ve birlikte çözmektir. Başlattığımız hizmet atağına rağmen elbette her mahallemizin hala ihtiyaçları, birikmiş sıkıntıları var. Bütün sorunları en kısa zamanda çözmek için gece ve gündüz demeden çalışacağız. Belediyemiz bütçesini en verimli ve etkin şekilde halkımızın ve mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerde kullanıyoruz. Kısa süre içinde önemli çalışmalara imza attık. Sorunları devrim yaparak birkaç yıl içerisinde çözeceğini ve başlangıç olarak belediyedeki kiralık araç devrine son verdik" dedi.

Kaynak: İHA