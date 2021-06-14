Halk arasında yoğun rağbet görüyor! Kardeş kanı bitkisinde büyük tehlike: Organ yetmezliğine neden oluyor

Aktarlarda satılan kardeş kanı bitkisinin insan sağlığını tehdit ettiği belirlendi. Ülkemizde yoğun rağbet gören bitki, sinirleri yatıştırdığı ve ruhsal bozukluklara iyi geldiği düşüncesiyle tercih ediliyor. Ancak bu bitkinin organ yetmezliği sonucu hayati tehlike oluşturduğu tespit edildi.

BİTKİYİ KULLANAN KADIN ENTÜBE EDİLDİ

Böbrek ve karaciğer yetmezliğine sebep olduğu, ciddi hayati tehlike oluşturduğu belirlenen kardeş kanı bitkisi halk tarafından sıklıkla tüketiliyor. Ancak uzmanlar bu bitkinin sağlık açısından riskli olduğunu ifade ediyor. Bitkiyi kullanan 40'lı yaşlardaki kadın, bir süre sonra şiddetli bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne başvuran hasta yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

"KARACİĞER ENZİMLERİNDE YÜKSELME TESPİT EDİLDİ"

Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Acil Tıp Kliniği Eğitim İdare Sorumlusu Doç. Dr. Gülşen Çığşar, karaciğer enzimlerinde yükselme görüldüğünü anlattı. Yakınlarına hastanın toksik (zehirli) bir madde kullanıp kullanmadığının sorulduğunu belirten Çığşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hasta yakınları, hastanın korku ve endişeleri için 'kardeş kanı' bitkisini kullandığını, suda kaynatıp içtiğini belirttiler. Biz bununla ilgili literatürü taradığımızda 'kardeş kanı' diye bir bitki olduğunu ama Latince adıyla Türkiye'de olan ürünün aynı olmadığını saptadık. Biyolog arkadaşlarımız bu ürünü incelediğinde bunun aslında bir deniz mercanı türü olduğunu, okyanuslarda derinlerde yaşadığını ve ağır metalleri bünyesinde barındırdığını belirttiler." Uzman isim sözlerinin devamında hastanın hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

"HASTADA AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ TESPİT EDİLDİ"

Bitkinin bünyesinde ağır metaller barındırdığını ifade eden uzman isim, Hıfzısıhha Kurulu'nun hastada ağır metal zehirlenmesi bulgularını araştırdığını aktardı. Çığşar, "İncelemeler sonucunda hastanın kanında ve idrarında yüksek miktarda kadmiyum, ileri araştırmada ise kanında yüksek miktarda mangan çıktı. 'Kardeş kanı' ismiyle satılan ürün incelediğinde onda da yüksek miktarda kadmiyum ve mangan bulunduğu görüldü. Yani hastamız ağır metal nedeniyle toksik hepatit bulgusuyla değerlendirildi. İdrar çıkışı olmayan hastamızda böbrek yetmezliği gelişmişti" diye konuştu.

"BİLİNMEYEN ÜRÜNLER KULLANILMAMALI"

Doç. Dr. Gülşen Çığşar, bu tarz ürünlerin kullanılmasının sakıncalı olduğunu ifade ederek, "Söz konusu materyalin incelemesi hala devam ediyor. İçinde yüksek miktarda ağır metallerin bulunduğu görüldü. Bunlar çok zehirli, vücuda zararlı ve insan hayatını tehdit eden maddeler. Bu tür bilinmeyen ürünlerin alınmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

"İNTERNETTE YANLIŞ BİLGİLER BULUNUYOR"

Yeşil yapraklı bir bitki olduğunu ve hiçbir şekilde Türkiye'de bulunmadığını dile getiren Çığşar, şunları kaydetti: "Araştırmalarımız sonucunda 'kardeş kanı' denen bir bitki olduğunu ancak bu bitkinin ekstresinin Türkiye'de bulunmadığını öğrendik. Türkiye'de bu adla satılan ürün tamamen okyanustan çıkarılan mercan kayaları. Bu da ciddi bir zehirlenme riski yaratmakta. İnternette ürünün her derde deva olmasıyla ilgili bilgiler bulunmakta ama bu ürün sebebiyle şu an hastamızda böbrek ve karaciğer yetmezliği var."

KİLOSU 200-400 LİRA ARASINDA SATIŞA SUNULUYOR

Bu ürün hakkında internette sinirleri yatıştırdığı, korku, endişe, uyku problemlerini çözdüğü, yaraları iyileştirdiği, nefes darlığına ve astıma iyi geldiği, kabızlığı önlediği, çocukların büyüme geriliğini ve alt ıslatma gibi sorunlarını giderdiği gibi özellikler sıralanıyor. Kardeş kanı bitkisi kilosu 200-400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.