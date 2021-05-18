İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halk Bakkal projesini duyurdu. Peki Halk Bakkal İBB projesi nedir? | Halk Bakkal projesine nasıl katılınır? | Bakkallar halk bakkal projesine nasıl dahil olacak? Halk Bakkal Başvuru Formu İşte detaylar...

HALK BAKKAL İBB PROJESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmeti Halk Bakkal Projesine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Bakkal' projesine ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısının bu yeni hizmet sayesinde bakkallardan da alışveriş yapabileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili bakkallarımız; size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum"

HALK BAKKAL PROJESİNE NASIL KATILINIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk bakkal projesi için açtığı internet sitesinde projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Bakkallarımız

Covid-19 salgınının sağlık, sosyal ve ekonomik alanda etkileri derin oldu. Siz bakkallarımız da bunu yakından yaşıyorsunuz, farkındayız zor günlerden geçiyorsunuz.

Bakkalların varlığını sürdürebilmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dayanışmamız için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Hemen her bakkalda tutulan veresiye defterleri ile yoksul hanelerimizin kimsesiz kalmadığını biliyoruz.

İyi ki varsınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın yanında olan siz bakkallarımızın yanında olmak da bizim önceliğimiz. Bu kapsamda hem sizi destekleyecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz.

Bu sayede önceleri sadece zincir marketlere kullanılabilen Sosyal Kartlar artık siz bakkallarımızda da geçerli olacak. Halk Bakkal sistemine dahil olmak için lütfen BAŞVURU FORMU butonuna tıklayarak kaydınızı yaptırın.

Daha sağlıklı, güzel ve kazançlı günlerde görüşmek dileğiyle…

Başvuru formunu doldurmak için tıklayın"

HALK BAKKAL PROJESİ BAŞVURU FORMU

BAKKALLAR HALK BAKKAL PROJESİNE NASIL DAHİL OLACAK?

Bakkallar, halkbakkal.ibb.istanbul adresinden Halk Bakkal Başvuru Formu'nu doldurarak projeye dahil olabilecek.