Halk Bankası güncel kredi faiz oranları 20 Kasım: İhtiyaç | Taşıt | Konut Kredisi hesaplama

Halk Bankası güncel faiz oranları en çok merak edilen konuların başında yerini alıyor. İhtiyaç Kredi, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi olmak üzere tüm müşterilerine 3 farklı kredi paketi sunan banka, kredi paketlerine özel faiz oranları sunuyor. Peki Halk Bankası güncel faiz oranları nedir? İşte güncel faiz oranları..

HALK BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI! 20 KASIM 2020

Halk Bankası tüm müşterilerine İhtiyaç kredisi kapsamında Maaşını Halkbank'tan alanlara özel, Mutlu emekli ihtiyaç kredisi, Kamu çalışanlara özel, Özel sektör çalışanlarına özel, Halkbank gayrimenkul işyeri satışı ve Halkbank gayrimenkul arsa satışı ile farklı faiz oranları ve şartlar kredi imkanı sunuyor. İşte kredi paketlerinin faiz oranları;

Maaşını Halkbank'tan alanlara özel

Halk Bankası maaşını Halkbank'tan alanlara özel kapsamında tüm müşterilerine 1,44 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Mutlu emekli ihtiyaç kredisi,

Halk Bankası, "mutlu emekli ihtiyaç kredisi" kapsamında tüm müşterilerine 1,44 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Kamu çalışanlara özel,

Halk Bankası, "Kamu çalışanlarına özel kredisi" kapsamında tüm müşterilerine 1,49 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Özel sektör çalışanlarına özel

Halk Bankası, "Özel sektör çalışanlarına özel kredisi" kapsamında tüm müşterilerine 1,49 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Halkbank gayrimenkul işyeri satışı

Halk Bankası, "Halkbank gayrimenkul işyeri satışı" kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

Halkbank gayrimenkul arsa satışı

Halk Bankası, "Halkbank gayrimenkul işyeri satışı" kredisi kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi veriyor.

HALK BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI! 20 KASIM 2020

Halk Bankası tüm müşterilerine Taşıt Kredisi kapsamında;

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL üstü)

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL üstü)

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL'ye Kadar)

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL'ye Kadar) ile farklı faiz oranları ve şartlar kredi imkanı sunuyor. İşte kredi paketlerinin faiz oranları;

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL üstü)

Ziraat Bankası Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL üstü) Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,45 faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri ile Taşıt Kredisi veriyor.

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL üstü)

Ziraat Bankası Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL üstü) Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,47 faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri ile Taşıt Kredisi veriyor.

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL'ye Kadar)

Ziraat Bankası Yeşil Işık Taşıt Kredisi (2. El Kasko Değeri 120.000 bin TL'ye Kadar) Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,47 faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri ile Taşıt Kredisi veriyor.

Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL'ye Kadar)

Ziraat Bankası Yeşil Işık Taşıt Kredisi (0KM) (Fatura 120.000 bin TL'ye Kadar) Paketi kapsamında tüm müşterilerine 1,45 faiz oranları ile 48 aya varan vade seçenekleri ile Taşıt Kredisi veriyor.

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI! 20 KASIM 2020

Halk Bankası tüm müşterilerine Konut Kredisi kapsamında;

Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL)

Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL üstü ve/veya 1)

Hesaplı evim konut kredisi 2. El (Azami 500.000 TL) ve

Halkbank Gayrimenkul konut satışı ile farklı faiz oranları ve şartlar kredi imkanı sunuyor. İşte kredi paketlerinin faiz oranları;

Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL)

Halk Bankası, "Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL)" kapsamında tüm müşterilerine 1,15 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL üstü ve/veya 1)

Halk Bankası, "Hesaplı evim konut kredisi 1. El (Azami 500.000 TL üstü ve/veya 1)" kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Hesaplı evim konut kredisi 2. El (Azami 500.000 TL)

Halk Bankası, "Hesaplı evim konut kredisi 2. El (Azami 500.000 TL)" kapsamında tüm müşterilerine 1,25 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.

Halkbank Gayrimenkul konut satışı

Halk Bankası, "Halkbank Gayrimenkul konut satışı" kapsamında tüm müşterilerine 1,15 faiz oranları ile 180 aya varan vade seçenekleri ile Konut Kredisi veriyor.