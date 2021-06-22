Halk Bankası'ndan kredi çeken esnaf ve sanatkarlara müjde: Faizleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 22 Haziran 2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile birlikte, kredi kullanan esnaf ve sanatkarlar için büyük müjde geldi.

ESNAF VE SANATKARA DEVLET ELİ

Pandemi sebebiyle, bir yılı aşkın süredir faaliyetlerini tam anlamıyla yürütemeyerek ekonomik açıdan sıkıntıya düşen esnaf ve sanatkarlar için devlet desteklerinin ardı arkası kesilmezken bir güzel haber de kredi çekenlere geldi. Halk Bankası tarafından verilen krediye başvuru sağlayarak bu krediyi kullanan kişilerin, geri ödemesi esnasında uygulanacak faizde kolaylık sağlandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖDEYECEK

Karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Karar, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren alınan krediler için geçerli olacak.

İşte Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar detayları: