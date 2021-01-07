Halk Eğitim kursları açıldı mı? Halk Eğitim Merkezleri ne zaman açılacak 2021?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıyla, Halk Eğitim Merkezlerinin yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı tarih netleşti. Peki, Halk Eğitim kursları açıldı mı? Halk Eğitim Merkezleri ne zaman açılacak?

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ AÇILDI MI?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime ara verilen Halk Eğitim kurslarının 11 Ocak itibariyle yeniden açılmasına karar verildi.

HALK EĞİTİM KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasında hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır.'' denildi.

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HALK EĞİTİM KURSLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öncelikle eğitim almak istediğiniz branşı belirleyiniz

Halk Eğitim Merkezi Kursları Türkiye’de en fazla branşı alabileceğiniz eğitim kurumu olup, branş listesinde açılmaya uygun yaklaşık 500 branş bulunmaktadır. 70 Alanda eğitim seçenekleri bulunmakta olup, okuma yazmadan, uzmanlık eğitimlerine dair her şeyi burada bulacaksınız. Şimdi dilerseniz aşağıda yer alan listede eğitim alabileceğiniz alanları görelim.

Bizzat ya da online kayıt olabilirsiniz

Kurs almak istediğiniz alanı belirledikten sonra, Halk eğitim merkezimize gelip başvurunuzu şahsen yapabileceğiniz gibi e-devlet kapısı üzerinden de hayat boyu öğrenme başlığı altından başvurunuzu yapabilirsiniz.

E-DEVLET KAPISI (TIKLAYINIZ)

NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Halk Eğitim Merkezleri Kayıt Tarihi olarak belirli bir tarih olmayıp, dilediğiniz zaman yılın 12 ayı başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapıp, eğitim almak istediğimiz eğitim için gerekli 12 kişilik kontenjanın dolmasını bekliyoruz. Bu sayıya ulaşılırsa eğitim başlar, ulaşılmazsa iptal olabilir.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİ ÜCRETLİ Mİ?

Halk Eğitim Kursları ücretsizdir. Kursun öncesinde veya sonrasında kursiyerlerden ücret talep edilmemektedir.