Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin eserleri izlerime sunuldu.Halk...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin eserleri izlerime sunuldu.
Halk Eğitim Merkezi'ndeki sergide nakış, ahşap, takı, rölyef, karakalem, yağlı boya ve boncuk kurslarına katılan kursiyerlerin 9 aylık çalışmaları yer alıyor.
Sergi açılışında konuşan Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu, el emeği göz nuru ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Açılışa, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: AA
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