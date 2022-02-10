Halk ekmeğin ardından İstanbul'da fırın ekmeğine de zam geldi! Yarından itibaren yeni tarife geçerli!

Geçtiğimiz gün İstanbul Halk Ekmek tarafından yapılan ekmek zammının ardından bugün de İstanbul Fırıncılar Odası’nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan oylama ile kabul edildi.

İTO’nun Şubat ayı Meclis toplantısında yapılan oylamada 1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 14,286 TL olarak belirlendi. Buna göre İTO’ya bağlı fırınlar İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL’ye satacak.

İstanbul Fırıncılar Odası son olarak İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 10,87 TL, 230 gram ekmeğin de 2,5 TL'ye satılmasını kararlaştırmıştı.

Artan maliyetler göz önünde bulundurularak yapılan zam ile birlikte ekmeğe yüzde 31 seviyesinde zam yapılmış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de hafta içi zam yapıldığını açıklamıştı. Karara göre 250 gramlık halk ekmek 1,25 TL'den 2 TL’ye çıktı.

Böylece fırınlarda satılan ekmeğin kilogram fiyatı 14,26’ya, halk ekmeğin kilogram fiyatı da 10 TL’ye ulaşarak aradaki fark yüzde 42 oldu.