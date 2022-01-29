Halk kuyrukta bekliyor, İBB verecek ekmek bulamıyor! Halk Ekmek'te oynanılan büyük oyun ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Halk Ekmek üzerinden bir algı oyunu peşindeydi. Ancak bu oyun çöktü. AK Parti döneminde İBB iştiraki Halk Ekmek'in (İHE) 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunuyordu. 2019 yılında 536 adet büfe tarafından 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla ekmek vatandaşa ulaştırılıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra ise Halk Ekmek dağıtım noktası sayısının 910'a kadar düşürüldüğü tespit edildi.

Bu dağıtım noktalarının 603'ünün büfe, 307'sinin ise farklı noktalar olduğu belirtildi. Vatandaşın Halk Ekmek'e daha kolay ulaşması amacıyla İBB Meclisi tarafından 14 Ocak 2021'de 142 noktaya daha Halk Ekmek büfesi konma yetkisi verildi. Ancak İBB yönetimi yalnızca 62 büfenin açılışını yaptı. Meclis ayrıca İstanbul'daki tüm bakkal ve marketlerde Halk Ekmek satışının yapılabilmesine de imkan tanıdı. İBB yönetimi ise meclisin verdiği yetkiyi kullanmadı.

VATANDAŞ KUYRUĞA MAHKUM

Halk Ekmek'in AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımı ikiye indirmesiyle ve servis saatlerinde gerekli özeni göstermemesi, büfelerin istediği sayının çok altında ekmek dağıtan yönetim, vatandaşı kuyruğa mahkum etmek durumunda kaldı.

Son olarak İstanbullu yoğun kar çilesinden kurtulduktan sonra Halk Ekmek üretim ve sevkiyatında da İBB yönetiminin yaşattığı sorun Kağıthane'de ortaya çıktı. Bir büfe işletmecisi, fabrikadan sevkiyat olmayacağı yönünde aldığı bilgiyi büfenin camına yapıştırmıştı. Ekmek almak amacıyla Halk Ekmek büfesine giden vatandaşlar, ekmek servisinin yapılmayacağını öğrenince oldukça şaşırdılar.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ VAR

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü tespit edildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.