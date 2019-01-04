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  3. Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

KIRŞEHİR'de minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

KIRŞEHİR'de minibüs ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde T.Y. yönetimindeki 40 AK 887 plakalı minibüs ile S.Y yönetimindeki 40 BH 475 plakalı belediyeye ait halk otobüsü çarpıştı. Kazada, Hacer A., Tuncay Y., Nisanur P., Suat Y., Songül D. ve Hacı T. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine oley yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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