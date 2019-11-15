Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, halk otobüsü şoförü Oğuzhan Ö. (30), kendisini odasının tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü olan Oğuzhan Ö., evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana astı. Eve gelen yakınları Oğuzhan Ö.'yu tavana asılı halde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Oğuzhan Ö.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuzhan Ö.'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA