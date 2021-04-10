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Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması

Bursa'da meydana gelen olayda özel halk otobüsünde iki kadın arasında sosyal mesafe kuralı ve maske nedeniyle tartışma yaşandı.

Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması

Bursa'da özel halk otobüsünde iki kadının sosyal mesafe ve maske tartışması kameralara yansıdı.

Olay, 21 nolu Samanlı Heykel arasında sefer yapan özel halk otobüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otobüse yolcu olarak binen bir kadın içerisinin dolu olmasına tepki gösterdi. Kamerasını çıkartıp çekmeye başlayan kadın bu duruma söylenince içeridekiler de kendisine tepki gösterdi. Sonrasında vatandaşların araya girmesiyle büyümeden son bulan tartışmadan geriye bu görüntüler kaldı.

(İHA)

Bursa’da halk otobüsünde sosyal mesafe tartışması yaşandı

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