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  3. Halk otobüsünde yolcu ile şoför arasında sopalı kavga!

Halk otobüsünde yolcu ile şoför arasında sopalı kavga!

Pendik Tavşantepe metro durağında Durakta bekleyen bir yolcu ile durağa yolcu indiren halk otobüs şoförü arasında sebebi henüz belli olmayan nedenden ötürü kavga çıktı. Otobüsün dışında başlayan kavga otobüsün içinde de devam etti. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle kavga son buldu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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10 Nisan 2020 Cuma 12:49

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