Halk otobüsünün kopan lastiği az daha canından ediyordu!
Gaziantep’te 40 yıllık motosiklet tamircisi Metin Özberk, geçtiğimiz günlerde dükkanından çıktığı sırada yokuş aşağı gelen halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü. Bilincini kaldırıldığı hastanede açan Özberk'in o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
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18 Ocak 2021 Pazartesi 14:48
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