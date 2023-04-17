Halk otobüsünün şoföründen muhteşem davranış, seyir halindeyken yolculara iftariyelik dağıttı

Ülkemizde özellikle Ramazan aylarında dini duygularımızın yoğunlaşarak yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı aylardır. Buna örnek bir davranış Kocaeli'nden geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı çalışan halk otobüsünün şoförü, iftar vakti seyir halindeyken girince yolculara iftariyelik dağıttı.

İFTAR SAATİ YOLCULARA İFTARİYELİK DAĞITTI

10 Nisan'da Murat Eroğlu idaresindeki halk otobüsü, hareket saatinin gelmesiyle yola çıktı.

Araç seyir halindeyken Kocaeli için iftar vakti geldi ve ezan okundu.

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Eroğlu, aracı durdurarak yolculara iftariyelik dağıttı.

Daha sonra başka bir duraktan yolcu alan Eroğlu, iftar saati araca binen bu yolculara da ikramda bulundu.

Bu anlar araç kamerasına da yansıdı.

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