Halk oyunları gösterimi geleneksel hale geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun geleneksel yılsonu gösterisi 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek geceye tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için başta ücretsiz kurslar olmak üzere birçok etkinlik ve faaliyet düzenliyor. Bu etkinlikleri geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yılsonu Gösterisi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda saat 21.00'de düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu halk dansları kursuna katılan bütün yaş kategorilerinin yer alacağı ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, kendi kültürümüzün gelecek nesillere ulaştırılması anlamında büyük önem taşıyan bu etkinliğe herkesi beklediklerini belirterek, "İnsanımızı kültürümüzle, halk oyunlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu güzel etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA