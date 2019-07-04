Halk oyunları topluluğundan Başkan Özlü’ye ziyaret

Düzce Belediyesi Halk Dansları Topluluğundan Halk Oyunları Antrenörü Ali Özkaya, Halk Oyunları Antrenörü Turgay Nazioğlu, Halk Dansları Topluluğu sorumlusu Feride Güçlü ve gönüllü dansçıları, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Halk Dansları heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Halk oyunları kültürümüzün yaşayan en önemli değerlerinden biridir. Biz bu değerlerimize sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak zorundayız. Sanatsal etkinlerin her zaman yanında olacağız. Sanat toplum eğitiminin temel taşıdır. Halk Dansları ekibimize başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA