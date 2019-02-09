Halk oyunları yarışmaları büyük beğeni topladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Aydın Okul Sporları İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dallarında gerçekleştirildi.

Aydın halkı tarafından beğenilerek izlenen halk oyunları gösterilerine Efeler Atatürk Spor Salonu'nda da büyük ilgi vardı. Sporcu velileri ve halk oyunlarını izlemeye gelen vatandaşlar gösterileri alkışlarla destek oldu.

Düzenlemesiz dal minikler kategorisinde Yenipazar Merkez İlkokulu 1'inci, yıldızlar kategorisinde ve Efeler Mustafa Kiriş Ortaokulu 1'inci Efeler Kardeşköy Ortaokulu 2'nci ve Efeler Hacı Celal Ortaokulu 3'üncü, gençler kategorisinde ise Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci oldu.

Düzenlemeli da gençler kategorisinde Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi 1'inci ve Didim Zeynep – Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci oldu. Yarışmalar sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından derece elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA