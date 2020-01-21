Halk pazarı esnafından güvelik kamerası talebi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birçok halk pazarı esnafı, olası hırsızlık olaylarına karşı pazar alanına güvenlik kamerasının takılmasını talep etti.

Esnaf, pazar alanının üstünün kapatılmasıyla yazın sıcağından ve kışın yağmurundan korundukları için memnun. Ancak açıklama yapan esnaf, pazar alanın üstünün kapatılmasıyla, çevrede bulunan mobese kameralarının halk pazarına yönelik görüş alanlarının daraldığını, bundan dolayı olası hırsızlık olaylarına karşı güvenlik zafiyetinin meydana geldiğini söyledi.

"Birkaç defa hırsızlık şüphesi oldu"

Dicle Halk Pazarı esnafından Remzi Kuşan, "Kışın yağmurdan, yazın kavurucu sıcaktan korunmak bakımdan pazarın üstünün kapatılması iyi oldu. Ama daha önce üstü açıktı. Önceden çevrede bulunan mobese kameraları, rahatlıkla halk pazarını görebiliyordu. Ama pazarın üstünün kapatılmasıyla, mobese kameralarının pazar alanına yönelik görüş alanı daraldı. Özellikle de akşam ve geceleri hava soğuk olduğundan, tezgahlarımızın başında bekleyemiyoruz. Birkaç defa hırsızlık şüphesi oldu. Olası hırsızlık olaylarına karşı, yetkililer tarafından Dicle Halk Pazarı alanına en az 2 güvenlik kamerasının takılmasını istiyoruz" dedi.

Pazar alanına en az 2 tane güvenlik kamerası takılmasının iyi olacağını belirten halk pazarı esnafı Zülfü Akarsu ise, "Kamera olmazsa hırsızlık vakaları meydana gelebilir. Pazar alanın üstü kapandığından, çevrede bulunan mobese kameralarının görüş alanı kısıtlandı. Yetkililerden, Dicle Halk Pazarı'nın her 2 tarafına, en az 2 tane güvenlik kamerasının takılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA