Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Eylül Ayının ilk haftasında kutlanan Halk Sağlığı haftası çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar, kurulan standlarda muayeneleri gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Eylül Ayının ilk haftasında kutlanan Halk Sağlığı haftası çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar, kurulan standlarda muayeneleri gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince 3-9 Eylül "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, toplumun sağlık bilincinin artırılması, hastalıklar meydana gelmeden önlenebilmesi, koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve halk sağlığı konularında toplumun farkındalığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bu yıl "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" ana temasıyla Anıtpark Valilik önünde düzenlenen etkinlikte beslenme ve fiziksel aktivite, aile hekimliği ve sağlıklı hayat merkezi tanıtımı, aşı farkındalığı, ruh sağlığı, kalp sağlığı, ana çocuk sağlığı, bağımlılıklarla mücadele ve kanser hastalıkları konularında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde kurulan standı ziyaret eden vatandaşlara vücut analiz ölçümü, tansiyon, şeker ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı ve değerleri riskli bulunanlar Sağlıklı Hayat Merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Halk sağlığı haftasını muayene ederek kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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